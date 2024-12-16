صحة غزة: 7 مجازر بالقطاع وحصيلة الشهداء تجاوزت ال ـ45 ألفا!

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 45.028 شهيداً و 106.962 إصابة، حيث جاء في تقرير الوزارة اليومي أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت سبعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 52 شهيدًا و 203 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأشارت الوزارة إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر منصات وزارة الصحة.

بالمقايل، ذكر مدير عام الصحة بغزة، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 350 من كوادر القطاع الطبي في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 واستشهد 3 منهم داخل السجون الإسرائيلية.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت وفي وقت سابق، أن النساء والأطفال شكلوا قرابة 70% من قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024.