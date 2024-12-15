الأكراد يخشون من تكرار السيناريو الليبي في سوريا!

صرّح ممثل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عبد السلام أحمد، عن خشية الأكراد من تكرار السينارية الليبي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، قائلًا، "نخشى من تكرار السيناريو الليبي بالبلاد"، إذ كشف أن "الإدارة الذاتية الكردية تخشى تكرار السيناريو الليبي في سوريا بعد وصول المعارضة المسلحة إلى السلطة".

وذكر المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية "إنهم (القوى التي تشكل جزءا من المعارضة المسلحة) لديهم خلافات حول شكل نظام الحكم الجديد في سوريا، سنكرر السيناريو الليبي".

وبيّن أن "الفصائل المسلحة تدير العملية السياسية في دمشق من خلال حكومة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر، في الوقت نفسه، اتفق عدد من القوى شبه العسكرية على الإطاحة بالنظام، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق مشترك بشأن شكل الحكم السياسي المستقبلي".

وأضاف أحمد في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، أن الإدارة الذاتية الكردية تدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للجماعات المسلحة الكردية "في ظل تزايد نشاط تنظيم داعش الإرهابي في شمال شرق سوريا بعد تغيير السلطة في دمشق".

وتابع أن: "قوات سوريا الديمقراطية جزء من تحالف دولي لمكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أن "داعش استفاد من حالة الفوضى وسقوط نظام الأسد لتتوسع المساحة والجغرافية التي يسيطر عليها".

وتابع، "من مصلحة المجتمع الدولي دعم قوات سوريا الديمقراطية كقوة لعبت دورا محوريا في الحرب ضد الإرهاب".

ومن الجدير بالذكر أن المعارضة السورية المسلحة تمكنت من الدخول إلى العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر الجاري، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن إسقاط نظام بشار الأسد بعد اشتباكات ومعارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب.