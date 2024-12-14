المبعوث الاممي: من المهم رؤية مسار سياسي حقيقي يجمع كل الاطياف في سوريا

شدد المبعوث الاممي إلى سوريا غير بيدرسن، اليوم السبت، على اهمية انطلاق مسار سياسي جامع في سوريا، داعيا إلى الحفاظ على المؤسسات في البلاد.

وقال بيدرسن :" من المهم عدم انهيار مؤسسات الدولة في سوريا، وادخال المساعدات الإنسانية إلى البلاد في أسرع وقت ممكن".

كما أكد المبعوث الأممي ، اهمية ان يكون هناك مسار سياسي حقيقي، يجمع بين كل الأطياف في سوريا.

وكان مكتب بيدرسن أكد يوم أمس الجمعة، أن الأخير سيتوجه إلى دمشق "في أقرب وقت ممكن" لإجراء مشاورات مع جميع الأطراف.

وقال بيدرسن في بيان في الثامن من الشهر الجاري :" إننا نتطلع اليوم بأمل حذر إلى فتح فصل جديد - فصل السلام والمصالحة والكرامة والإدماج لجميع السوريين."

وأضاف أن سوريا تشهد "لحظة فاصلة" في تاريخها، محذرا من أنه ما تزال هناك تحديات هائلة