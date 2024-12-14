سوريا - لبنان - فلسطين

7 ضحايا خلال ساعات.. داعش الارهابي يعاود "كمائن الموت" في البادية السورية


كشفت مصادر صحفية سورية، اليوم الجمعة (13 كانون الأول 2024) ، عن نصب داعش الارهابي كمائن الموت في مناطق البادية خلال الساعات الماضية.

وقالت المصادر أن "خلايا من داعش الارهابي نصبت 3 كمائن في البادية السورية ضمن محيط حمص وبلداتها في الساعات الماضية وقامت بإعدام 7 مدنيين بينهم اثنين من الرعاة رميا بالرصاص باستثناء شاب تم نحره كونه عسكري".

وأضافت، ان "مناطق نشاط داعش الارهابي وخلاياه بلغت 13 منطقة ضمن جغرافية البادية السورية خلال الأيام  الماضية من خلال كمائن متلاحقة دون اي رد فعل من قبل تحرير الشام التي تمسك بزمام الامور في دمشق في الوقت الحالي".

وأشارت إلى ان" داعش الارهابي استولى على كميات كبيرة من الأسلحة والاعتدة بعد اقتحامه لمقرات وثكنات الجيش السوري عقب انهيار نظام الأسد  حيث تم نقلها الى أماكن مجهولة".

وكان صحفي سوري، كشف الاربعاء (11 كانون الأول 2024)، عن قيام تنظيم داعش الإرهابي بتنفيذ 7 كمائن خلال اقل من ساعتين في بادية حمص، فيما أشار إلى أن هذه البادية ستشكل منعطفا جديدا في كيفية تعامل من يحكم دمشق.

وقال الصحفي ( س- غ) "، إنه" مع انهيار النظام السوري في دمشق برزت في الأيام الثلاثة الماضية خلايا داعش في البادية ضمن حمص ومحيطها وبدأت بعمليات نصب كمائن تجاوزت السبعة حتى الان".

وأضاف، ان" داعش الارهابي بالفعل اعدم من 40-50 جنديا ومدنيا في ثلاث مناطق من بادية حمص خلال يومين من خطف 30 اخرين لا يعرف مصيرهم حتى الان، لافتا الى أن خلايا التنظيم تتحرك في ثلاثة مسارات في البادية حاليا خاصة الجزء الغربي".

وأشار الصحفي الى ان" هذه المناطق لم تصلها حتى الان قوات الجولاني او الالوية المتحالفة معه وهي مترامية الأطراف، مؤكدا أن البادية هي من ستشكل منعطفا جديدا في كيفية تعامل من يحكم دمشق الان مع ما يحدث في بادية حمص".

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