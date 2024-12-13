انقلاب حافلة تقل 30 سوريا دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية

نشرت صحيفة "النهار" اللبنانية بأن أكثر من 20 شخصا من التابعية السورية أصيبوا بكسور وجروح مختلفة نتيجة انقلاب حافلة ركاب كانت تقلهم واصطدمت بحافة طريق عام في محافظة عكار.

وذكرت الصحيفة أن هذا الحادث يأتي بعد تمكن عدد من السوريين من الدخول خلسة عبر أحد المعابر غير الشرعية عند مجرى النهر الكبير بين سوريا ولبنان.

وتولى الصليب الأحمر اللبناني إسعاف المصابين ونقلهم، بينهم سائق الفان وهو لبناني، إلى مستشفى "سيدة السلام" في القبيات وحالة بعضهم حرجة.

ووبيّنت الصحيفة إن الحافلة كانت تقل نحو 30 شخصا، فيما حضر إلى المكان قوة من الجيش اللبناني. كما بوشرت التحقيقات مع ركاب الباص بإشراف القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.