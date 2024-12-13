جيش الاحتلال يحذر اللبنانيين من العودة إلى 62 قرية!

حذّر جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اللبنانيين من سكان جنوب لبنان، من العودة إلى 62 قرية تقع على خط الجنوب، وذلك حتى إشعار آخر، إذ وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، رسالة إلى سكان جنوب لبنان، قال فيها إنه "حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها".

وأكد في مقطع فيديو مصور نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إنه يحظر على سكان الجنوب "في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم حتى إشعار آخر"، مؤكدًا أن كل من ينتقل جنوب الخط، الذي حدده الجيش الإسرائيلي "يعرض نفسه للخطر".

وذكر أدرعي أن القرى المحظور العودة إليها هي: الضهيرة، والطيبة، والطيري، والناقورة، وأبو شاش، وابل السقي، والبياضة، والجبين، والخريبة، والخيام، وخربة، ومطمورة، والماري، والعديسة، والقليعة، وام توته، وصليب، وارنون، وبنت جبيل، وبيت ليف.

كذلك قرى بليدا، وبني حيان، والبستان، وعين عرب مرجعيون، ودبين، ودبعال، ودير ميماس، ودير سريان، وحولا، وحلتا، وحانين، وطير حرفا، ويحمر، ويارون، ويارين، وكفر حمام، وكفر كلا، وكفر شوبا، والزلوطية، ومحيبيب.

وإضافة إلى قرى ميس الجبل، وميسات، ومرجعيون، ومروحين، ومارون الراس، ومركبا، وعدشيت القصير، وعين ابل، وعيناتا، وعيتا الشعب، وعيترون، وعلما الشعب، وعرب اللويزة، والقوزح، ورب ثلاثين، ورامية، ورميش، وراشيا الفخار، وشبعا، وشيحين، وشمع، وطلوسة.

وارتكب الجيش الإسرائيلي لغاية الـ 11 من شهر كانون الأول الجاري، تسع خروقات لوقف إطلاق النار مع "حزب الله" اللبنانية، أسفرت عن إستشهاد خمسة أشخاص وإصابة آخر بجروح.

وبذلك يرتفع عدد خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار منذ سريانه قبل 14 يومًا إلى 204 خروقات، موقعة إجمالا 28 شهيدًا و30 جريحًا، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول" استنادًا إلى إعلانات وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين.