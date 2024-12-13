سوريا - لبنان - فلسطين

جيش الاحتلال يحذر اللبنانيين من العودة إلى 62 قرية!


حذّر جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اللبنانيين من سكان جنوب لبنان، من العودة إلى 62 قرية تقع على خط الجنوب، وذلك حتى إشعار آخر، إذ وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، رسالة إلى سكان جنوب لبنان، قال فيها إنه "حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها".

وأكد في مقطع فيديو مصور نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إنه يحظر على سكان الجنوب "في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم حتى إشعار آخر"، مؤكدًا أن كل من ينتقل جنوب الخط، الذي حدده الجيش الإسرائيلي "يعرض نفسه للخطر".

وذكر أدرعي أن القرى المحظور العودة إليها هي: الضهيرة، والطيبة، والطيري، والناقورة، وأبو شاش، وابل السقي، والبياضة، والجبين، والخريبة، والخيام، وخربة، ومطمورة، والماري، والعديسة، والقليعة، وام توته، وصليب، وارنون، وبنت جبيل، وبيت ليف.

كذلك قرى بليدا، وبني حيان، والبستان، وعين عرب مرجعيون، ودبين، ودبعال، ودير ميماس، ودير سريان، وحولا، وحلتا، وحانين، وطير حرفا، ويحمر، ويارون، ويارين، وكفر حمام، وكفر كلا، وكفر شوبا، والزلوطية، ومحيبيب.

وإضافة إلى قرى ميس الجبل، وميسات، ومرجعيون، ومروحين، ومارون الراس، ومركبا، وعدشيت القصير، وعين ابل، وعيناتا، وعيتا الشعب، وعيترون، وعلما الشعب، وعرب اللويزة، والقوزح، ورب ثلاثين، ورامية، ورميش، وراشيا الفخار، وشبعا، وشيحين، وشمع، وطلوسة.

وارتكب الجيش الإسرائيلي لغاية  الـ 11 من شهر كانون الأول الجاري، تسع خروقات لوقف إطلاق النار مع "حزب الله" اللبنانية، أسفرت عن إستشهاد خمسة أشخاص وإصابة آخر بجروح.

وبذلك يرتفع عدد خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار منذ سريانه قبل 14 يومًا إلى 204 خروقات، موقعة إجمالا 28 شهيدًا و30 جريحًا، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول" استنادًا إلى إعلانات وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انقلاب حافلة تقل 30 سوريا دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية
جيش الاحتلال يحذر اللبنانيين من العودة إلى 62 قرية!
نائب مجلس الأمن الروسي : حظوظ الحفاظ على وحدة سورية ضئيلة جدا
قلق أممي حيال "انتهاك" سيادة سوريا
تركيا تعيّن قائماً مؤقّتاً بالأعمال في سفارتها بدمشق
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث الأوضاع في سوريا والشرق الأوسط مع السفير الأردني لدى موسكو
أول تعليق لحزب الله على الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان
أبو عبيدة يوجه دعوة للشبان والمقاومة في الضفة الغربية لإفشال مخططات إسرائيل
فرض حظر تجوال جزئي في محافظة حمص السورية تفرضه هيئة تحرير الشام الارهابية
عاجـــــــــــــــل اشتباكات بين ميليشيا قسد وعصابات هيئة تحرير الشام في ريف حلب الشرقي
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك