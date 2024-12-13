نائب مجلس الأمن الروسي : حظوظ الحفاظ على وحدة سورية ضئيلة جدا

في ظل الواقع الجديد الذي تعيشه سورية تتجه الأنظار إلى الآلية التي سيعاد على أساسها بناء الدولة السورية..

نائب مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيدف يقول إن حظوظ الحفاظ على وحدة سورية ضئيلة جدا.. تصريح روسي أتى تزامناً مع ما أكد عليه مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن الوضع في سوريا ينطوي على مخاطر متعددة بما في ذلك احتمال الانقسام داخل الدولة..

واقع فرض نفسه على محادثات هاتفية بين وزير الخارجية الروسي والإماراتي.. أكدا على ضرورة عقد اجتماع دولي لإطلاق حوار شامل بمشاركة جميع القوى السياسية في سوريا.

إذا.. وسط هذه التحذيرات الدولية.. من الضامن لأمن ووحدة البلاد.. وإلى أي حد يعول على شكل التوافق الساسي الذي سيئِدُ شبح التقسيم من عدمه..