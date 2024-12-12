تركيا تعيّن قائماً مؤقّتاً بالأعمال في سفارتها بدمشق

أعلنت وزارة الخارجية التركية، الخميس، تعيين قائم بالأعمال في سفارتها بدمشق.

وذكرت وكالة الاناضول انه تقرر "تعيين سفير تركيا لدى نواكشوط برهان كور أوغلو قائما بالأعمال لسفارة أنقرة في دمشق مؤقتا".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، أن أنقرة ستنتظر إلى حين "توفر الشروط" لفتح سفارة في دمشق.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ردا على أسئلة الصحفيين حول هذه المسألة: "سندرس الأمر، وسننتظر حتى تتوفر الشروط المناسبة".