نائب وزير الخارجية الروسي يبحث الأوضاع في سوريا والشرق الأوسط مع السفير الأردني لدى موسكو

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع السفير الأردني لدى موسكو خالد الشوابكة التطورات السورية وتأثير الأحداث الأخيرة فيها على دول المنطقة بما فيها الأردن.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية: "جرى خلال الاتصال تبادل شامل لوجهات النظر حول قضايا الشرق الأوسط الراهنة، مع التركيز على ما يجري في سوريا والأراضي الفلسطينية، وأهمية الجهود المبذولة للحد من التأثير السلبي لهذه الأحداث على الدول المجاورة، بما في ذلك الأردن".

وأشارت الوزارة إلى أن الدبلوماسيين ناقشا أيضا القضايا الثنائية بين موسكو وعمان، وأمورا أخرى.

وفي سياق متصل، أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي على ضرورة عقد اجتماع دولي لإطلاق حوار شامل بمشاركة جميع القوى السياسية في سوريا.

وسبق أن دعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.