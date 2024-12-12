أبو عبيدة يوجه دعوة للشبان والمقاومة في الضفة الغربية لإفشال مخططات إسرائيل

دعا أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، الشبان والمقاومة في الضفة الغربية إلى تكثيف عملياتهم ضد الجنود والمستوطنين، إذ قال أبو عبيدة إن تكثيف العمليات يأتي إسنادا لغزة ومن أجل إفشال مخططات تل أبيب التي تتسارع وتيرتها لضم الضفة وفرض وقائع جديدة على الأرض.

كما بارك الناطق باسم "كتائب القسام" عملية القدس ووصفها بـ"البطولية"، فيما أفادت "نجمة داود الحمراء" (الإسعاف الإسرائيلي) بمقتل إسرائيلي وإصابة 4 أشخاص جراء إطلاق النار على حافلة بالقرب من حاجز النفق في القدس.

وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسئليل سموتريتش مصادرة 24 الف دونم من أراضي الضفة الغربية في أكبر خطوة بهذا الحجم منذ اتفاقات أوسلو في العام 1993.

ومنذ اتفاقيات أوسلو في العام 1993 وحتى العام الماضي تم الإعلان عن مصادرة 50 ألف دونم، لكن إسرائيل اليوم تصادر 24 ألف دونم دفعة واحدة أي ما يعادل نصف ما استولت عليه على مدار 23 عاما مضت.

وتقول "القناة 14" العبرية إنه من المتوقع أن تحدث هذه الخطوة تغيرا كبيرا لصالح تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية.

كما تشن القوات الإسرائيلية من عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، حملة مداهمات واعتقالات جديدة طالت عدة مدن ومحافظات بالضفة الغربية.

فيما أوضح نادي الأسير الفلسطيني بأن عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023 بلغت أكثر من 12 ألفا و50 مواطنا من الضفة والقدس.