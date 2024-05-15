سوريا - لبنان - فلسطين

قوات الاحتلال الاسرائيلي الغاشم تنسحب من حي الزيتون في مدينة غزة


أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن قواته أنهت عملياتها وانحسبت من حي الزيتون في مدينة غزة بعد عملية عسكرية هناك استمرت 6 أيام.

وقال الجيش في بيان: "أنهى لواء ناحال، صباح اليوم الأربعاء، نشاطه العملياتي في منطقة الزيتون، وبدأ الاستعداد لنشاط إضافي في قطاع غزة، بينما يواصل فريق اللواء القتالي الثاني عملياته في منطقة الزيتون".

وأشار إلى أن القوات قتلت أكثر من 150 مسلحا ودمرت حوالي 80 موقعا تستخدمه الجماعات المسلحة في عملية الزيتون، مبينا أنه "قوات الجيش واصلت خلال الأيام الماضية عملياتها في مناطق محددة شرق رفح، وبدأت عملية مستهدفة على مجمع تدريب تابع لحماس في المنطقة". 

وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ قبل يومين توغلا جديدا شرق جباليا بعد أن قال إن حركة "حماس" تعيد ترتيب صفوفها بالمنطقة.

وفي 9 مايو الحالي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، هي الثانية من نوعها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بدأ جنود الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) عملية بقيادة الفرقة 99، في منطقة الزيتون وسط القطاع، للاستمرار في تفكيك البنى التحتية المعادية والقضاء على المسلحين في المنطقة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قوات الاحتلال الاسرائيلي الغاشم تنسحب من حي الزيتون في مدينة غزة
حسب صحيفة امريكية .. الخرف بايدن يدعو دولا عربية لنشر قوات سلام في غزة
حزب الله ينعى شهيده السيد مكي بعد غارة صهيونية إستهدفت سيارته
عائلات الرهائن الإسرائيليين: لا احتفال بيوم الاستقلال وأبناؤنا محتجزون
مقتل إسرائيلي وإصابة 5 جنود بصواريخ "حزب الله" على الجليل الغربي
"القسام": بعملية مركبة اجهزنا على 7 جنود إسرائيليين شمال غزة
مستوطنون صهاينة يحرقون شاحنتين تحملان مساعدات أردنية لقطاع غزة!
جيش الإحتلال يحشد قواته لتوغل واسع النطاق في رفح!
أكثر من 150 ألف امرأة حامل في غزة يواجهن ظروفا ومخاطر صحية رهيبة
السيد نصر الله يتصدر الترند بعد سخريته من غالانت: "أهبل ومكتر"
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك