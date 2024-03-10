تدمير قاعدتين للمسلحين في محافظة إدلب بسوريا بواسطة الدفاع الروسية

صرّح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا الجنرال فاديم كوليت بأن الطيران الروسي دمر قاعدتين للمسلحين في منطقتي باسنكول وأشهاني- التحتاني بمحافظة إدلب

وأوضح كوليت إلى أن الضربات التي نفذها الطيران الحربي الروسي على بلدتي باسنكول وأشهاني التحتاني في محافظة إدلب، دمرت قاعدتين للمسلحين المشاركين في شن هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية.

فيذات السياق، بيّن كوليت أن مواقع القوات الحكومية السورية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، تعرضت خلال الـ 24 ساعة الماضية للقصف من قبل جماعة جبهة النصرة بمحافظة إدلب أيضا.