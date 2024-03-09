الصليب الأحمر يوجّه ثلاثة نداءات عاجلة تخص أوضاع غزة

أعلنت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، اليوم السبت، عن توجيه ثلاثة نداءات عاجلة حول الأوضاع في غزة، مطالبة بوقف الأعمال العدائية لإتاحة وصول المساعدات بشكل آمن.

وذكرت في بيان، بعد مرور خمسة أشهر على تصاعد الأعمال العدائية، تنزلق الأوضاع في قطاع غزة في مسار متدهور من ساعة لأخرى، إذ لا يوجد مكان آمن يلجأ الناس إليه في القطاع، مع ارتفاع أعداد القتلى من المدنيين واستمرار احتجاز الرهائن.. أوضاع مروعة لا يسع أحد قبولها.

وأوضح البيان، أن هذه الحرب الوحشية مزقت أي شعور بالإنسانية المشتركة، ما يدفعنا لإطلاق ثلاثة نداءات عاجلة في وجه هذه المعاناة المتفاقمة، حيث تضمنت النداءات وقف الأعمال العدائية لإتاحة وصول المساعدات المُجدية إلى السكان المحتاجين إليها، ومعاملة المعتقلين الفلسطينيين بإنسانية، والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم، وضرورة تزويد اللجنة الدولية بمعلومات حول الفلسطينيين المعتقلين في مرافق الاحتجاز الإسرائيلية، والسماح لها بزيارتهم.

كذلك تضمنت الإفراج غير المشروط عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، والحرص على صون كرامتهم والحفاظ على سلامتهم وتلبية احتياجاتهم الطبية، وتكرر اللجنة الدولية دعوتها إلى السماح بزيارة الرهائن.

وبيّنت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنه يجب على إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة، أن تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان، أو أن تسهل توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون عوائق.

ولفتت إلى أن التدفق المنتظم للمساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات ليس سوى جزء من الحل في غزة، داعية الأطراف إلى القيام بعملياتهم العسكرية بشكل يتجنب المدنيين العالقين في وسط هذا القتال ويحترم القانون الإنساني الدولي.