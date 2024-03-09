حماس تصرّح، الولايات المتحدة لا يمكنها أن تكون وسيطا نزيها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

صرّح القيادي في حماس حسام بدران بأن الحركة تصر على وقف دائم لإطلاق النار مع إسرائيل ومستعدة للتفاوض وإلا فإن الاضطرابات ستتصاعد في المنطقة.

ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال بأن القيادي في حماس حسام بدران حذر من أنه بدون إتفاق سلام فإن الاضطرابات في الضفة الغربية والقدس ستتفاقم، وقال إن حركته مستعدة لمواصلة المفاوضات.

وبيّن أن المفاوضات حول تبادل الإسرائيليين المحتجزين بالأسرى الفلسطينيين تراجعت الآن أمام الأسئلة حول كيفية تخفيف الأزمة الإنسانية ووقف القتال. وتابع أن عدم إحراز تقدم في المفاوضات سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات خارج قطاع غزة خلال شهر رمضان.

وأكد أنه لا يعتبر أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون وسيطا نزيها، نظرا لدعم واشنطن القوي لإسرائيل.

وأشار إلى أن حماس تراهن أكثر على الوساطة الأوروبية بما في ذلك فرنسا، معتبرا أن باريس تحاول أن تكون أكثر موضوعية من الولايات المتحدة.

ولفت إلى مقتل ما لا يقل عن 60 محتجزا إسرائيليا، وهو رقم أعلى قليلا من التقديرات الإسرائيلية التي تحدثت عن مقتل 50 شخصا.

كما نفى بدران المزاعم بأن الحركة رفضت طلب إسرائيل للحصول على قائمة بأسماء الرهائن الأحياء، وقال إنه لم يكن هناك طلب رسمي من إسرائيل للحصول على مثل هذه القائمة. كما نوه بأن العديد من الرهائن محتجزون لدى مجموعات أخرى، مما يجعل من الصعب العثور عليهم.