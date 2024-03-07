الصين: حرب غزة مأساة للبشرية ووصمة عار في جبين الحضارة

وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الخميس، الحرب الصهيونية على قطاع غزة بأنها "وصمة عار على الحضارة"، مكررا دعوات بكين إلى "وقف فوري لإطلاق النار".

وقال وانغ للصحافيين خلال مؤتمر صحافي في بكين: "إنها مأساة للبشرية ووصمة عار على الحضارة، حيث اليوم، في القرن الحادي والعشرين، هذه الكارثة الإنسانية لا يمكن وقفها".

وتدعو بكين إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، ردا على جرائم الاحتلال.

وتقيم الصين علاقات جيدة مع إسرائيل، لكنها تدعم منذ عقود القضية الفلسطينية، وتعترف بدولة فلسطين، وتتبنى تقليديا حل الدولتين.

وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل، ويجعل من التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية أولوية قصوى"، وأكد أن "ضمان الإغاثة الإنسانية هو مسؤولية أخلاقية عاجلة".

وعبر عن دعمه أن تصبح فلسطين عضوا رسميا في الأمم المتحدة"، مؤكدا أن "الكارثة في غزة ذكّرت العالم مرة أخرى بحقيقة أنه لم يعد بالإمكان تجاهل أن الأراضي الفلسطينية محتلة منذ فترة طويلة".

وشدد على أن "رغبة الشعب الفلسطيني التي طال انتظارها في إقامة دولة مستقلة لم يعد من الممكن تفاديها، كما أن الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستمر لأجيال دون تصحيحه".