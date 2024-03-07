سوريا - لبنان - فلسطين

رئيس أركان الجيش الصهيوني ينتقد إعفاء الحريديم من التجنيد!


صرّح رئيس أركان جيش العدو  هرتسي هاليفي منتقداً بصورة غير مباشرة المسؤولين الحكوميين الذين يفكرون في الإبقاء على الإعفاء الشامل من التجنيد العسكري للحريديم (المتدينين المتشددين).

ومن خلال حديثه في دورة الدراسات العليا لضباط البحرية، ذكر هاليفي، نعد في جميع الأوقات بأن ضحايانا لن يذهبوا سدى. ولا توجد طريقة أخرى للقيام بذلك سوى أن يتم تجنيدهم لخدمة كبيرة، لتزيين الزي الرسمي، وأن يصبحوا قادة.

وجاءت تصريحات هاليفي في الوقت الذي اصطف فيه وزير الدفاع يوآف غالانت إلى جانب وزير الحرب بيني غانتس، ورئيس المعارضة يائير لابيد وآخرين، ضد الأحزاب الحريدية في الإئتلاف.

وأكد غالانت أنه لتحقيق أهداف الحرب، وللتعامل مع التهديدات القادمة من غزة ولبنان والضفة الغربية، تحتاج إسرائيل إلى الوحدة والشراكة في القرارات المتعلقة بالمستقبل.

بينما ربط كل من  غانتس وغادي آيزنكوت، بين دعمهما قرار تمديد فترة الخدمة العسكرية، وقبول خطتهما لتوسيع التجنيد، بهدف زيادة عدد المجندين تدريجيا على مدار فترة العقد المقبل.

ولفت غانتس إلى أن التحديات التي تواجهها إسرائيل هائلة، فيما أوضح آيزنكوت أنه من الضروري سن قانون خدمة عسكرية يوسّع نطاق التجنيد الإجباري فورا، واصفا الخطة المقترحة بأنها أساس جيد.

ومن الجدير بالذكر أن نحو 66 ألف شاب من المجتمع الحريدي حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي، تحديدا وسط حالة الحرب التي تعيشها إسرائيل، وتعدد الجبهات التي تتعامل معها.

وتلقت الأحزاب الحريدية مطالب تعديل القانون بغضب وتوعدت بإسقاط ائتلاف نتنياهو، إذ يعد مشروع قانون التجنيد جزءا من الاتفاقيات الائتلافية بين مركبات الحكومة، حيث وعدت به الأحزاب الدينية، من أجل منع المحكمة العليا من إلغاء قانون الإعفاء من التجنيد بحق المتدينين.

 ومن غير الواضح إلى الآن ما إذا كان الطرفان سيتوصلان إلى حل وسط بشأن هذه القضية أو ما إذا كان نتنياهو سيعطي الأولوية لمطالب الحريديم ويخسر غانتس وغالانت، أم أن الخلافات ستؤدي في النهاية إلى انهيار الحكومة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس أركان الجيش الصهيوني ينتقد إعفاء الحريديم من التجنيد!
الجيش الاسرائيلي يعلن مقتل رقيب وإصابة 13 جنديا في معارك جنوب غزة
فلسطينيون يقاضون الحكومة الكندية على تسليح إسرائيل
حماس تصدر بياناً حول إتفاق وقف إطلاق النار في غزة
اطلاق رشقة صاروخية كبيرة من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات شمال اسرائيل
حمدان: لن نقبل اتفاقا لا يشمل وقف النار وكسر الحصار وما فشل العدو بتحقيقه بالقتال لن يحققه بالتفاوض
"حماس" لا تتوقع نتيجة إيجابية لمفاوضات وقف النار في غزة وإسرائيل تتهم السنوار بـ"إعاقة الهدنة"
"بالكاتيوشا والأسلحة الصاروخية والمناسبة".."حزب الله" اللبناني ينفذ 6 عمليات ضد إسرائيل
الكيان الصهيونى يدين قرار الاتحاد الأوروبي إعادة تمويل الأونروا
جيش الإحتلال يستهداف الساعين للحصول على المساعدات الإنسانية!
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
جبارعبدالزهرة العبودي : لقد قتل النواصب في هذه المنطقة الكثير من الشيعة حيث كانوا ينصبون كمائنا على الطريق العام وياخذون ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
ابو كرار : السلام عليكم احسنتم التوضيح وبارك الله في جهودكم ياليت تعطي معنى لكلمة سكوبس هل يوجد لها معنى ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
ابو حسنين : شيخنا العزيز الله يحفظك ويخليك بهذا زمنا الاغبر اكو خطيب مؤهل ان يحمل فكر اسلامي محمدي وحسيني ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن المنبر الحسيني ومسؤولية التصدي للغزو الفكري والحرب الناعمة على هويتنا الإسلامية
حسين عبد الكريم جعفر المقهوي : عني وعن والدي ووالدتي وأولادها واختي وأخي ...
الموضوع :
رسالة الى سيدتي زينب الكبرى
جبارعبدالزهرة العبودي : عمت عينكم ياهل رحلة العار في العام 1979م عندما عجز جيشكم فس حرب 1973معن مواجه الجيش الاسراليلي ...
الموضوع :
نائب مصري، إذا تجاوزت إسرائيل حدودها مع مصر فالمعركة ستكون في تل أبيب وليس رفح!
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فيسبوك