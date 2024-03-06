سوريا - لبنان - فلسطين

فلسطينيون يقاضون الحكومة الكندية على تسليح إسرائيل


صرّح إئتلاف حقوقي ومدني للفلسطينيين من أصل كندي، عن إقامة دعوى على الحكومة الكندية برئاسة جاستين ترودو، تطالبها بتعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وسُلّمت الدعوى  إلى المحكمة الفدرالية، منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR)، وهي منظمة غير حكومية، وعدد من المواطنين من أصول فلسطينية الأصل ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.

وتستهدف الشكوى وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ووزير العدل عارف فيراني، وفق ما أفادت الوكالة الفرنسية.

حيث إتهم المشتكون الدولة بـانتهاك القانون الدولي وقانونها المحلي بشأن صادرات الأسلحة. وطالبوا بإصدار أمر لوقف صادرات الأسلحة غير الأخلاقية وغير القانونية من كندا إلى إسرائيل"، كما ورد في بيان المنظمة.

وأمرت محكمة هولندية في لاهاي بهولندا في منتصف فبراير، بوقف تصدير قطع طائرات إف-35 إلى إسرائيل، مشيرة إلى وجود خطر واضح لحدوث انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي أثناء الحرب في قطاع غزة بمشاركة المقاتلات الإسرائيلية إف-35.

وفي فبراير أيضا، رفض القضاء البريطاني طلبا يهدف إلى تعليق صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.

وكانت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي قد أعلنت في بيان امس الثلاثاء أنها ستزور إسرائيل والقدس والضفة الغربية  من 10 إلى 13 مارس. حيثتهدف الزيارة خصوصا إلى تأكيد ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية الأساسية لغزة" ومناقشة "الإجراءات اللازمة للمساعدة في إرساء أسس سلام وأمن دائمين.

ومن الجدير بالذكر أن الحرب في غزة متواصلة ليومها الـ152 مخلفة أكثر من 30 ألف قتيل، فيما تتواصل المفاوضات في مصر بين حركة حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

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