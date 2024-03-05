سوريا - لبنان - فلسطين

اطلاق رشقة صاروخية كبيرة من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات شمال اسرائيل


اعلنت وسائل اعلام اسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء عن اطلاق صفارات الانذار في مستوطنات كفر بلوم وكريات شمونا وبيت هيلل شمال اسرائيل، اثر إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من لبنان.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام عبرية صواريخ القبة الحديدية تحاول اعتراض الصواريخ.

وحسب وسائل اعلام غربية تم إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل.

وأضافت أن هذه الرشقة الصاروخية تعتبر الأكبر في عدد الصواريخ على كريات شمونا منذ بدء الحرب في غزة 

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