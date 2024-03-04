سوريا - لبنان - فلسطين

عقب استهدافه قوات إسرائيلية حاولت التسلل إلى لبنان.."حزب الله" يقصف مواقعا إسرائيلية عدة


أعلن "حزب الله" اللبناني يوم الاثنين، استهداف مواقع إسرائيلية عدة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وصدرت عن "حزب الله" منذ صباح اليوم، بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 1:30 من صباح‎ ‎اليوم الاثنين (بتوقيت لبنان): "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏ثكنة ‏زرعيت ومحيطها بأسلحة المدفعية".

- عند الساعة 15:20 من بعد ظهر‌‎ ال‎يوم الاثنين: "‎استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏الأجهزة التجسسية في ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، ‏وأصابوها إصابة مباشرة". ‏

- عند الساعة ‌‎ 16:10‎من ‌‎عصر ‌ال‎يوم الاثنين: ‌"‎استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

- عند الساعة 16:15 من عصر ‌‌ال‎يوم الاثنين‌: "‎استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

‏وليل الأحد الاثنين، أكد "حزب الله" استهدافه لقوتين إسرائيليتين حاولتا التسلل إلى الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أنه حقق إصابات مباشرة.

هذا ويزداد التوتر والاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط تحذيرات من تداعيات الحرب.

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