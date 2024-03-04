إعلام إسرائيلي: عدد المحتجزين الأحياء لدى حماس 40 شخصا فقط

أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية تقدر عدد الأسرى الأحياء لدى حماس بـ 40 شخصا فقط، ولهذا السبب تصر على الحصول على قائمة بأسماء الأحياء.

وقالت الصحيفة: "التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن عدد المختطفين الأحياء لدى حماس يبلغ نحو 40 مختطفا، لكن يبقى العدد غير دقيق، لذلك إسرائيل مصرة على الحصول على تلك المعلومة من قبل حماس".

ويوم الجمعة الماضي، أفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن تل أبيب أبلغت القاهرة والدوحة رفضها بدء جولة أخرى من المحادثات حول وقف إطلاق النار حتى تقدم حماس قائمة بأسماء الأسرى الأحياء.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية ليلة الأحد النقاب عن تسجيل صوتي لأسرى إسرائيليين قال الجيش إنه قتلهم بالخطأ في غزة في ديسمبر الماضي.

وفي سياق متصل، أعلن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة يوم الجمعة الماضي، مقتل 7 أسرى إسرائيليين برفقة المجموعات المكلفة بحمايتهم، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وشدد أبو عبيدة على أن "عدد أسرى العدو الذين تم قتلهم نتيجة العمليات العسكرية لجيشِ العدو في قطاع غزة قد يتجاوز سبعين أسيرا وقد حرصنا طيلة الوقت على الحفاظ على حياة الأسرى ولكن بات واضحا أن قيادة العدوّ تتعمد قتل أسراها للتخلص من هذا الملف".

وفي 6 فبراير الماضي، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن 31 شخصا من أصل 136 أسيرا إسرائيليا متبقين في غزة قد لقوا حتفهم، دون أن يوضح سبب مقتلهم.