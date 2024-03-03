الأسد: ترامب سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد في مقابلة حصرية لقناة "سولوفيوف" الروسية، عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة.

وقال الأسد: "تحليل وسائل الإعلام والمعلومات الأخرى تدل على أن ترامب سيفوز". وأكد أن "الرؤساء الأمريكيين لا يختلفون عن بعضهم البعض".

وأضاف الرئيس السوري: "كما قلت سابقا، إنهم مجرد مديرين تنفيذيين. فنحن بحاجة إلى معرفة من الذي يصنع السياسة حقا خلف عرض المرشح الذي سيفوز في الانتخابات".

وأشار إلى أن "اللوبي ووسائل الإعلام والممولين والمصرفيين والأسلحة والنفط هي لاعب واحد. وهو الفائز على أية حال".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" تدني حظوظ الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الفوز بالرئاسة في الانتخابات المقبلة مقارنة بسلفة وخصمه الانتخابي الجمهوري دونالد ترامب.

وسبق أن حذر الجمهوري دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستخسر الحرب العالمية الثالثة قبل أن تبدأ إذا بقي الرئيس جو بايدن على رأس السلطة.