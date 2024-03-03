الأسد: زيلينسكي نجح ككوميدي أكثر من كونه زعيمًا للأمة

انتقد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاحد، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معتبرًا بأنه "كان أكثر نجاحًا ككوميدي من كونه زعيمًا للأمة".

وتهكّم الرئيس الأسد في مقابلة مع قناة "سولوفيوف لايف" الروسية التلفزيونية، على العقوبات التي فرضها عليه زيلينسكي، فيما قال مازحًا إنها "تسببت له بانهيار عصبي".

ووتابع الأسد في المقابلة التي جرى عرض لقطات منها على قناة "روسيا -1" التلفزيونية، انتقاده لزيلينسكي وقال إنه "ممثل كوميدي، كانت هذه مهنته قبل أن يصبح رئيسًا، وبالمناسبة، كان أكثر نجاحًا بهذه الصفة، أي دور الكوميدي، وليس زعيم الأمة".

وفي اذار 2023، فرض زيلينسكي عقوبات شخصية على الرئيس بشار الأسد، ووزير خارجيته فيصل مقداد، ورئيس الوزراء حسين عرنوس.

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، في 30 حزيران 2022، قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا دون قطع العلاقات القنصلية، ردًا على قرار دمشق الاعتراف بجمهورية دونيتسك الديمقراطية الشعبية، وجمهورية لوغانسك الديمقراطية الشعبية الانفصاليتين.