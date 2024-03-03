وفود حماس وقطر والولايات المتحدة تصل إلى مصر لإستئناف مباحثات الهدنة في غزة

وصلت صباح اليوم الأحد وفود حركة حماس وقطر والولايات المتحدة إلى مصر لاستئناف مباحثات الهدنة في غزة.

وصرّح مصدر في حماس أن اتفاق الهدنة في غزة ممكن أن يتم خلال 24 إلى 48 ساعة، في حال وافقت إسرائيل على المطالب الفلسطينية.

وأوضح المصدر، تنطلق اليوم جولة المفاوضات في القاهرة، وإذا تجاوبت إسرائيل يصبح الطريق ممهدا للاتفاق خلال الأربع والعشرين أو الثماني والأربعين ساعة القادمة.

ولازالت الحرب مستمرة في غزة ليومها الـ149 مخلفة حتى الآن أكثر من 30 ألف شهيد، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول رمضان، وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.