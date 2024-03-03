سوريا - لبنان - فلسطين

الصحة العالمية: التقارير عن قصف خيام النازحين في رفح تمثل أنباء مشينة يعجز اللسان عن وصفها


صرّح رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم السبت بأن التقارير الواردة عن قصف خيام النازحين في رفح هي أنباء مشينة يعجز اللسان عن وصفها، داعيا لوقف إطلاق النار بغزة.

وأوضح أدهانوم غيبريسوس على حسابه عبر منصة إكس، التقارير التي تفيد بأن الخيام التي تؤوي النازحين في رفح قد تعرضت للقصف وأدى ذلك إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 50 آخرين، بما في ذلك الأطفال، هي أنباء مشينة ويعجز اللسان عن وصفها.

وبيّن أن  من بين القتلى اثنان من العاملين في مجال الصحة، العاملون في مجال الصحة والمدنيون ليسوا أهدافا (حربية)، ويجب حمايتهم في جميع الأوقات. نحث إسرائيل على وقف إطلاق النار.

وفي ذات السياق، ذكرت وزارة الصحة بقطاع غزة في بيان لها، عن إستشهاد 11 مواطناً وإصابة نحو 50 آخرين من بينهم أطفال نتيجة إستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لخيام نازحين وتجمع للمواطنين بجوار بوابة مستشفى الإماراتي للولادة بتل السلطان بمدينة رفح.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ 148 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر، أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصحة العالمية: التقارير عن قصف خيام النازحين في رفح تمثل أنباء مشينة يعجز اللسان عن وصفها
"حزب اللّه" يعلن تنفيذ 6 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي
ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 30320 شخصا
لبنان يتهم الكيان الصهيوني برفض وقف إطلاق النار
المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل عملياتها.. وتزف ثلة من الشهداء على طريق القدس
إستشهاد طفلة رضيعة شمال غزة بسبب الجفاف وسوء التغذية!
حزب الله يستهدف مرابض ‏في قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية بصاروخي فلق
مقتل 7 أسرى إسرائيليين جراء القصف في غزة
الجيش اللبناني يصدر بيانا بشأن الادعاءات الإسرائيلية بوجود مواقع صواريخ وأنفاق في جبيل وكسروان
بعد "مجزرة الرشيد".. كولومبيا تجمد صفقات شراء الأسلحة من إسرائيل وتؤكد أن غزة تتعرض لإبادة جماعية
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك