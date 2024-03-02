سوريا - لبنان - فلسطين

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 30320 شخصا


استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف همجي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، ليل الجمعة، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء الحرب إلى 30320.

واستشهد 16 فلسطينيا في قصف صهيوني استهدف منزلين وخيمة نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة، حسبما أفادت مصادر طبية.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بقصف استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي جباليا شمالي القطاع، استشهد فلسطينيان في غارات استهدفت منازل في المخيم، كما أصيب آخرون بقصف صهيوني أثناء بحثهم عن الطعام في أراض زراعية شمالي بيت حانون.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس وفاة رضيعة نتيجة الجفاف وسوء التغذية.

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