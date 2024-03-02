لبنان يتهم الكيان الصهيوني برفض وقف إطلاق النار

اتهم لبنان ، الكيان الصهيوني برفض وقف اطلاق النار في قطاع غزة ولبنان وباقي دول المنطقة.

وقال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب أن "لبنان تلقت إشارات من إسرائيل بأنها سترفض وقف إطلاق النار، وأنه في حالة الحرب سيتم تدمير لبنان واسرائيل.

واضاف خلال جلسة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي اليوم السبت "لقد أرسلنا العديد من الرسائل عبر القوى الغربية... لقد طلبنا وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل تقول إنها لا تريد ذلك".