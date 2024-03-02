المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل عملياتها.. وتزف ثلة من الشهداء على طريق القدس

مازالت المقاومة الاسلامية في لبنان تواصل إستهدافها لمواقع العدو الصهيوني ردا على الإعتداءات ودعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

حيث شنت المقاومة الإسلامية هجوما جويا ‏على قيادة القطاع المستحدث في ليمان بمسيرة انقضاضية واصابت هدفها بدقة كما عبرت عن ذلك ببياناتها:

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎شن ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:40 من صباح‎ ‎يوم السبت 02-03-2024 هجوما جويا ‏على قيادة القطاع المستحدث في ليمان بمسيرة انقضاضية واصابت هدفها بدقة.‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 02-03-2024 م

‏21 شعبان 1445 هـ

كذلك استهدفت المقاومة تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة.‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:10 من صباح‎ ‎يوم السبت 02-03-2024 تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 02-03-2024 م

‏21 شعبان 1445 هـ

وأوضح مراسل المنار عن إعتداءات الطيران المسير، حيث إستهدف سيارة عند الطريق العام بين بلدتي البياضة والناقورة”، وافاد عن قصف مدفعي صهيوني استهدف بلدة الوزاني وبساتينها الزراعية.

وزفت المقاومة الإسلامية ثلاثة شهداء صباح اليوم على طريق القدس وجاء في بياناتها :

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد علي غبريس “كربلا” مواليد عام 1994 من بلدة طيردبا في جنوب لبنان،الشهيد المجاهد مصطفى حسين سلمان “الحر” مواليد عام 1998 من بلدة مجدل زون في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد علي عبد النبي قاسم “سراج” مواليد عام 1993 من بلدة محرونة في جنوب لبنان، والذين ارتقوا شهداء على طريق القدس.