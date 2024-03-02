سوريا - لبنان - فلسطين

إستشهاد طفلة رضيعة شمال غزة بسبب الجفاف وسوء التغذية!


 فقدت هبة زيادة إبنتها الطفلة الرضيعة الشهيدة في مستشفى كمال عدوان شمال غزة، بسبب الجفاف وسوء التغذية، وعلى الرغم من أن الطفلة حصلت على الحليب، إلا أنه جاء متأخرا بسبب تدهور صحتها.

حيث نشرت وسائل إعلام فلسطينية صورة الطفلة مرفقة إياها بتعليق، حصلت على الحليب لكن الوقت نفد.

في ذات السياق، صرّح المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة يوم الخميس، عن مصرع 10 أطفال في مستشفى كمال عدوان نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وذكر القدرة، إستشهاد 4 أطفال آخرين نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان شمال غزة، لترتفع حصيلة الشهداء الأطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف إلى 10 شهداء شمال غزة.

وبيّن المتحدث باسم الوزارة، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية شمال غزة من خلال استهداف وتجويع 700 ألف مواطن. آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضى والمسنين شمال غزة معرضون للموت نتيجة الجفاف وسوء التغذية، نطالب الأمم المتحدة بالتحرك فورا وبكل السبل لمنع الكارثة الإنسانية شمال غزة.

ومن الجدير بالذكر أن مناطق شمال قطاع غزة تعاني من حالة مزرية ومأساوية بسبب الانقطاع الكامل للمواد الغذائية ومصادر المياه النظيفة والحصار الخانق على مدار 147 يوما، وسجلت وزارة الصحة بغزة وفاة عدد من المواطنين بسبب الجوع وسوء التغذية.

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إستشهاد طفلة رضيعة شمال غزة بسبب الجفاف وسوء التغذية!
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