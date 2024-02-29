الجيش الإسرائيلي يطرد 9 جنود لـ"رفضهم تنفيذ الأوامر" في غزة

كشف راديو إسرائيل الرسمي، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، عن قيام الجيش الإسرائيلي بطرد تسعة من عناصره المتمركزين في قطاع غزة، نتيجة لما وصفها بـ "رفض تنفيذ الأوامر العسكرية".

وقالت صحيفة البالنيتاين كرونكلز ، ان العسكريين التسعة ينتمون الى فرقة غيفاتي، رفضوا تنفيذ الأوامر العسكرية الإسرائيلية، الأمر الذي أدى الى اصدار محكمة عسكرية إسرائيلية قراراً بـ "طردهم من الخدمة واخراجهم من قطاع غزة بشكل عاجل".

الصحيفة أشارت الى ان انخفاض المعنويات وازدياد الجدل بين الجنود حول "الهدف" من العمليات العسكرية في غزة، دفع بقيادة الجيش الى طرد الجنود التسعة خوفا من انتشار رفض تنفيذ الأوامر لباقي الجنود، دون الإشارة الى طبيعة الأوامر التي رفض الجنود تنفيذها.

يشار الى ان حالة الرفض لتنفيذ الأوامر بدأت بالانتشار بين صفوف الجنود خصوصا بعد الفضيحة التي وقعت صباح اليوم نتيجة للمجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق المدنيين في منطقة شارع الرشيد في غزة، والتي قامت خلالها باطلاق النار على مجاميع من اللاجئين اثناء محاولتهم الحصول على المساعدات.