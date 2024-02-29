مقتل إسرائيليين اثنين بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي جنوب نابلس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الخميس، بمقتل اسرائيلي بعملية اطلاق النار قرب مستوطنة عيلي جنوبي نابلس بفي الضفة الغربية.

وذكر" (جهاز الإسعاف الإسرائيلي) أن شخصين أصيبا بجروح خطيرة في هجوم إطلاق نار على شارع 60 عند مدخل مستوطنة عيلي في جبال بنيامين، وتم حتى الآن تحييد شخصين اثنين".

في حين عادت أكدت لإذاعة الجيش الاسرائيلي مقتل اسرائيليين اثنين في العملية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "يجري التحقيق في هجوم إطلاق نار مشتبه به في محطة وقود قرب مستوطنة عيلي، وتم على الفور تحييد شخص ، ويجري التحقيق في التفاصيل، فيما تقوم القوات الأمنية بعمليات تفتيش في المنطقة بحثا عن مزيد من المشتبه بهم".

وأضافت أنه "تم تحييد شخص آخر في محطة وقود قرب مستوطنة عيلي ، وتم التحقيق في هجوم إطلاق نار مشتبه به في الموقع".