للمرة الثانية.. ابطال "حزب الله" يستهدفون قاعدة جوية إسرائيلية

أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مقاتليه قاعدة ميرون للتحكم والسيطرة والمراقبة الجوية وذلك للمرة الثانية اليوم الثلاثاء، ومقر قيادة الفرقة 146 في جعتون، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وصدرت عن "حزب الله" اليوم، بيانات تؤكد استهدافه "للمرة الثانية قاعدة ميرون للتحكم والسيطرة والمراقبة الجوية بدفعة من الصواريخ ضد الدروع، ومقر قيادة الفرقة 146 في جعتون بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وأوضح "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمناطق الجنوبية، ‌‎استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 15:45‌‎ ‎من بعد ظهر يوم الثلاثاء 27-02-2024 للمرة الثانية قاعدة ميرون للتحكم والسيطرة والمراقبة الجوية بدفعة من الصواريخ ضد الدروع ما أدى إلى إصابة قسم من تجهيزاتها ومعداتها الفنية والتجسسية وتدميرها بالكامل".

وأضاف "حزب الله" في بيان آخر: "ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمناطق الجنوبية، ‌‎استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 16:45‌‎ ‎من بعد ظهر يوم الثلاثاء 27-02-2024 مقر قيادة الفرقة 146 في جعتون بعشرات صواريخ الكاتيوشا وحققوا فيها إصابات مباشرة".