سوريا - لبنان - فلسطين

أمير قطر يبحث مع هنية سبل الوصول إلى إتفاق وقف إطلاق النار في غزة


صرّح الديوان الأميري في قطر الاثنين، بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وبحثا في الجهود المبذولة للتوصل لوقف النار بغزة.

وذكر الديوان الأميري في بيان إن أمير دولة قطر بحث مع هنية التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وناقش معه  جهود قطر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وبيّن الديوان الأميري أن الشيخ تميم أكد خلال لقائه هنية دعم قطر للشعب الفلسطيني وقضيته وأهمية وحدة الصف الفلسطيني.

يأتي ذلك، عشية زيارة مقررة يبدأها أمير قطر غدا الثلاثاء إلى فرنسا، تلبية لدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون، وهي تعد الأولى من نوعها منذ تولي الشيخ تميم مقاليد السلطة بقطر.

وأوضح مسؤول في الرئاسة الفرنسية أن محادثات أمير قطر في باريس ستركز على الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.. وتقديم مساعدات كبيرة لسكان غزة.

ومازالت قطر تلعب دور الوسيط الرئيسي بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى هدنة في غزة وإطلاق سراح رهائن محتجزين في القطاع منذ السابع من أكتوبر.

ومن الجدير بالذكر أن العاصمة الفرنسية، باريس، قد إستضافت نهاية الأسبوع الفائت اجتماعات ضمت مسؤولين أمنيين قطريين ومصريين وأمريكيين وإسرائيليين، رشح عنها أجواء إيجابية تتعلق بالخطوط العريضة لاتفاق جديد قد يؤدي في نهاية المطاف إلى وقف لإطلاق النار وهدنة في قطاع غزة.

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