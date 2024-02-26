سوريا - لبنان - فلسطين

نائب لبناني: العدوان الإسرائيلي على بعلبك لن يمر دون رد


هدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب اللبناني حسن فضل الله إسرائيل، مؤكدا أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط بعلبك - شرق البلد وبعض قرى الجنوب، لن تمر دون رد.

وذكر فضل الله في تصريح, نحن نقول للعدو أن نار المقاومة حارقة، وستتصدى لأي اعتداء على بلدنا"، مضيفا: "يظن العدو أنه يستطيع أن يستعيد هيبته من خلال الغارات على بعلبك والقرى اليوم، لكن المقاومة ستبدع في إيجاد الردود على تماديه في عدوانه على القرى والبلدات، وستفاجئه كما فاجأته اليوم، والعدوان على بعلبك لن يمر دون رد. حيث أكد أن نهاية هذه الحرب لن تكون إلا بالانتصار.

وفي ذات السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين في بيان أنه نفذ غارات جوية على مجمعات استخدمتها وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في البقاع، مشيرا إلى أن القصف على البقاع جاء ردا على إطلاق صواريخ أرض جو باتجاه طائرة مسيرة وإسقاطها.

و هذه المرة الأولى، التي تشن فيها إسرائيل غارات في منطقة بعلبك، الواقعة في منطقة البقاع اللبناني، منذ اندلاع الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في السابع من أكتوبر.

 

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