"حزب الله" يستهدف مبان عسكرية إسرائيلية جنوب لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الأحد، استهداف مبنى يتمركز فيه جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة المنارة، مؤكدا أنه حقق فيه إصابة مباشرة.

وقال الحزب، في بيان له، إنه "استهدف أيضا مبنيين يتمركز فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية، وحقق إصابات مباشرة".

وفي بيان آخر، نعى الحزب، اثنين من عناصره، أحمد محمد العفّي، مواليد عام 1980، من بلدة بريتال، وحسين علي الديراني، مواليد عام 1986، من بلدة قصرنبا.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من تشرين الأول الماضي