إستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في غزة وخان يونس وبيت لاهيا جراء القصف الصهيوني

صرّحت وكالة وفا الفلسطينية، بإستشهاد وإصابة عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء، في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 142 على التوالي.

وأوضحت الوكالة اليوم الأحد، إن عددا من المواطنين قتلوا وأصيب آخرون بجروح مختلفة، إثر تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الغربية لمدينة خان يونس وعلى حي الصبرة في مدينة غزة.

كذلك إستشهد مواطن وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة الشعف شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من الطائرات الإسرائيلية المسيرة وقصف مدفعي على الأحياء الشرقية للمدينة، وفق الوكالة.

كما شهد حي الزيتون جنوب مدينة غزة، اشتباكات عنيفة وسماع دوي انفجارات.

في ذات السياق، ذكرت مصادر محلية في مدينة بيت لاهيا بالقطاع إنه تم انتشال شهيد جراء قصف منزل وما زال العديد من المفقودين تحت الأنقاض.

وذكرت مصادر محلية، بأن الطائرات الحربية التابعة للجيش الإسرائيلي استهدفت تجمعا للمواطنين في مخيم الشاطئ غرب غزة مساء أمس السبت، ما أدى لمقتل مواطنين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.

فيما تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، كما تستمر الاشتباكات على أكثر من محور، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ142 في ظل وضع إنساني كارثي، وارتفاع في حصيلة الضحايا