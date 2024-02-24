حزب الله يستهدف ثكنة ومواقع تجمع لجيش الإحتلال

صرّح حزب الله اللبناني اليوم السبت، عن إستهداف مقاتليه للتجمعات العسكرية الإسرائيلية في تلة الكوبرا، وموقع رويسات العلم وثكنة زبدين، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة. حيث صدر عن الحزب اليوم، عدة بيانات، أكد فيها إستهدافه تجمعا عسكريا إسرائيليا في تلة الكوبرا وموقع رويسات العلم، وثكنة زبدين.
وأوضح في بيان، دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة،استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:20 من عصر يوم السبت 24-02-2024 تجمعا عسكريا إسرائيليا في تلة الكوبرا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وأضاف حزب الله في بيان، دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:35 من عصر يوم السبت 24-02-2024 موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وأكد في بيان آخر، دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من عصر يوم السبت 24-02-2024 ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.
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