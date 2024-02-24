حزب الله يستهدف ثكنة ومواقع تجمع لجيش الإحتلال

صرّح حزب الله اللبناني اليوم السبت، عن إستهداف مقاتليه للتجمعات العسكرية الإسرائيلية في تلة الكوبرا، وموقع ‏رويسات ‏العلم وثكنة ‏زبدين، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة. حيث صدر عن الحزب اليوم، عدة بيانات، أكد فيها إستهدافه تجمعا ‌‏عسكريا إسرائيليا في تلة الكوبرا وموقع ‏رويسات ‏العلم، وثكنة ‏زبدين.

وأوضح في بيان، دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‎‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:20 من عصر يوم السبت 24-02-2024 تجمعا ‌‏عسكريا إسرائيليا في تلة الكوبرا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وأضاف حزب الله في بيان، دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‎ ‎استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:35 من عصر يوم السبت 24-02-2024 موقع ‏رويسات ‏العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وأكد في بيان آخر، دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‎ ‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من عصر يوم السبت 24-02-2024 ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.