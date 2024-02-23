حزب الله اللبناني يعلن استهداف ثلاثة مواقع صهيونية هامة وتحقيق إصابات مباشرة

صرّح حزب الله اللبناني اليوم الجمعة، عن استهدافه مواقع المالكية ورويسات العلم والرادار الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وصدرت عن حزب الله اليوم، بيانات عدة حيث أكد استهدافه موقع المالكية بصاروخي بركان، وموقع ‏رويسات العلم و‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة الصاروخية.

حيث أوضح في بيان له، إستهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 23-02-2024 ‌‏موقع المالكية بصاروخي بركان وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وأضاف في بيان، ‎استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:20 من بعد ظهر يوم الجمعة 23-02-2024 موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة.

كما أكد في بيان آخر، ‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 23-02-2024 موقع ‌‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة.

بالمقابل، إستشهد أربعة من منتسبي الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة بليدا جنوب لبنان، جراء غارة شنها الطيران الإسرائيلي على مركز الدفاع المدني للهيئة في البلدة.