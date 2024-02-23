صحة غزة: 104 شهيد خلال 24 ساعة والعدد الكلي يرتفع إلى 29514

صرّحت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، عن إستشهاد 104 فلسطينياً خلال الساعات الـ 24 الاخيرة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد ضحايا الحرب في غزة منذ السابع من أكتوبر ارتفع إلى 29514.

وذكرت الوزارة في بيانها، إن الاحتلال الصهيونى إرتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهداء و160 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. وتابعت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأعلنت الوزارة عن إرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29514 شهيدا و69616 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.