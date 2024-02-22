إسرائيل تعلن تدمير منزل ياسر عرفات

أفاد موقع "واينت" العبري، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي دمر منزل الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وسط مدينة غزة شمال القطاع.

ولفت الموقع إلى أن عرفات عاش في هذا المنزل بين عامي 1995 و2001، وقد تحول بعد وفاته إلى متحف.

وتوفي الرئيس عرفات عام 2004، عن عمر ناهز 75 عاما، في مستشفى "كلامار" العسكري في العاصمة الفرنسية باريس.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ139 حيث يتواصل القصف الإسرائيلي على القطاع في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.