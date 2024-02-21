وزير داخلية لبنان: بالنسبة لنا لبنان انتصر..لا يوجد أي عدوان يقدر على أهل الجنوب الأقوياء

أعرب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي اليوم الأربعاء، عن التضامن الكامل مع الأبرياء في الجنوب، مؤكدا أن كل العدوان الإسرائيلي الذي يطال الآمنين هو مدان ومصيره أن ينتهي.

وذكر مولوي خلال اجتماع أمني في مدينة صيدا، الدولة تفعل كل ما تستطيع فعله لمساعدة النازحين الجنوبيين، وبالنسبة لنا لبنان انتصر، ولا يوجد أي عدوان يقدر على أهل الجنوب الأقوياء.

وأكد مولوي، ندعو لتجنيب الجنوب ولبنان كأس الحرب، ونؤكد أن الظلم الذي يتعرض له الأبرياء غير مقبول.

في ذات السياق، صرّحت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة ردا على تهديدات تل أبيب بتنفيذ القرار 1701 (القرار 1701 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع عام 2006 عقب حرب تموز بين حزب الله وإسرائيل) بالقوة، من يقوم بخرق القرار هي إسرائيل..خروقات إسرائيل ضد لبنان منذ عام 2006 تجاوزت الـ30 ألفا وهي موثقة لدى مجلس الأمن.

وأوضحت البعثة، تستمر تهديدات إسرائيل ومنها ما قاله مندوبها ما يظهر نيتها توسيع رقعة الحرب والبحث عن ذريعة لشن عدوان على لبنان. حيث طالبت بعثة لبنان الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وتنفيذ القرار الاممي 1701 كاملا.