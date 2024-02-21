سوريا - لبنان - فلسطين

صاروخ من حزب الله يُخرج أهم المصانع في إسرائيل عن الخدمة


أعلنت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء، عن إصابة مصنع تعبئة فواكه في بلدة ميتولا شمال إسرائيل، إثر صاروخ موجه أطلقه حزب الله من جنوب لبنان، خلف أضرارا فيه.

وبيّن كوبي كاتز، الرئيس التنفيذي لشركة التعبئة، الشعور ليس جيدا، نحن غير قادرين على استعادة المصنع.

ولفت إلى أن فاكهة ميتولة من أهم المصانع في إسرائيل، فهو يزود إسرائيل والجيش بالفواكه ويعتبر مصنعا أساسيا.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن اليوم الأربعاء، تنفيذ 10 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي "بالأسلحة الصاروخية والمناسبة"، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

بالمقابل، أفاد مراسلنا اليوم، بمقتل طفلة وسيدة وإصابة 6 مدنيين آخرين، إثر غارة إسرائيلية على بلدة مجدل زون جنوبي لبنان. حيث تستمر الاشتباكات المتقطعة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية على الحدود اللبناني، منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أكد الحز أن جبهة لبنان هي جبهة مساندة لغزة.

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