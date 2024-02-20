حماس تحذر من "مغامرة" لاقتحام رفح وتتوعد الإحتلال

حذرت حركة حماس اليوم الثلاثاء من أية "مغامرة" باقتحام القوات الإسرائيلية مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وارتكاب مجازر وحرب إبادة جماعية فيها.

وكتبت حماس في صفحتها على منصة تيلغرام:"نحذر الاحتلال من أية مغامرة باقتحام رفح وارتكاب مجازر وحرب إبادة جماعية، والنصر الذي يبحث عنه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سراب، وغير موجود إلا في خياله".

وأضافت: "نتنياهو يكذب على الجميع ويخدع أهالي الأسرى بزعمه إمكانية تحريرهم بالقوة والوقت يتلاشى".

وأكدت أن: "الانفجار قادم في وجه الاحتلال ردا على أية قيود على دخول المسلمين للمسجد الأقصى في شهر رمضان"