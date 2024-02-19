سوريا - لبنان - فلسطين

زعيم المعارضة الإسرائيلية يقدم مشروعا جديدا بشأن التجنيد ويوضح تفاصيله


أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن حزبه "يش عتيد" وضع "قانون تجنيد حقيقيا" على طاولة الكنيست، موضحا تفاصيله.

وقال يائير لابيد إن حزبه "وضع قانون تجنيد حقيقيا على طاولة الكنيست، الأمر الذي سيؤدي إلى عبء متساو حقا"، مضيفا: "لا يمكن للدولة بالتأكيد الاستمرار في تحويل الأموال إلى أولئك الذين يتهربون".

وأردف: "سيكون القانون الجديد واضحا وبسيطا.. من يتهرب لن يحصل على أموال، ومن لا يخدم في الجيش أو الخدمة المدنية، لن يحصل على علاوات من الدولة، ومن يلتحق، ستبذل الدولة كل ما في وسعها لتسهيل الأمر عليه ومساعدته".

وبحسب قوله، "يشكل اليهود المتشددون 17% من كل جولة تجنيد، وإذا تم تجنيدهم، فلا داعي لتمديد الخدمة، ولا إضافة أيام احتياطية، ولا رفع سن التسريح".

ويوم الخميس الماضي، أفاد مصدر بأن الجيش الإسرائيلي سحب لواء المظليين 646 الاحتياطي من غزة، فيما أبقى على القوات النظامية فقط في القطاع.

وأوضحت أن لواء المظليين 646 الاحتياطي هو آخر لواء احتياط في الجيش الإسرائيلي في الوقت الحالي.

وفي إطار الحرب على غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف عسكرييه إلى 574 شخصا منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

في حين يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ136، في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر الاقتحامات والاعتقالات في محافظات الضفة الغربية.

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