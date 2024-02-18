سوريا - لبنان - فلسطين

إسرائيل تستدعي السفير البرازيلي بعد تصريحات دا سيلفا عن الإبادة في غزة!


قرر وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، استدعاء سفير البرازيل لدى تل أبيب لتوبيخه غدا الاثتين، بعد تصريحات رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن الإبادة الإسرائيلية بغزة.

وقال كاتس وبحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، كلمات رئيس البرازيل مخجلة وخطيرة. لن يمس أحد بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كلام الرئيس البرازيلي قائلا إنها مخزية وخطيرة، مضيفا، إنها تتعلق بالتهوين من المحرقة ومحاولة الإضرار بالشعب اليهودي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأردف، إن تشبيه إسرائيل بمحرقة النازيين وهتلر هو تجاوز للخط الأحمر، إسرائيل تقاتل من أجل الدفاع عن نفسها وتأمين مستقبلها حتى النصر الكامل، وهي تفعل ذلك مع التمسك بالقانون الدولي، على حد زعمه!

وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قد إتهم إسرائيل، بارتكاب إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين بغزة، مشبها ما تقوم به إسرائيل بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، حيث قال، ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ. في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود.

ويُذكر أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، قد إرتفعت  اليوم الأحد إلى 28985 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، حسبما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

بالمقابل تواصل إسرائيل قصفها على قطاع غزة لليوم الـ135 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر الاقتحامات والاعتقالات في محافظات الضفة الغربية.

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