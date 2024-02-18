سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله يعلن إستهداف موقع وتجمعات لجيش الإحتلال ويؤكد إيقاع قتلى وجرحى


صرّح حزب الله اللبناني اليوم الأحد، عن إستهدافه لموقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي، مؤكدا إيقاع قتلى وجرحى بين الجنود.

وصدر عن حزب الله بيانات عدة جاء فيها أنه دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة:

- عند الساعة 03:45 من عصر اليوم الأحد (بتوقيت لبنان)، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‌‏وللمرة الثانية موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتمت إصابته ‏إصابة مباشرة.‏ 

- عند الساعة 03:35 من عصر اليوم الأحد، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‌‏موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة.‏ 

- عند الساعة 03:15 من عصر يوم الأحد، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏مبنى يتموضع فيه جنود العدو في مستوطنة يارؤون، وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏ 

- عند الساعة 02:50 من عصر اليوم الأحد، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تموضعا ‏لجنود العدو في مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة.‏

- عند الساعة 02:45 من عصر اليوم الأحد، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تموضعا لجنود العدو في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏

- عند الساعة 02:45 من عصر اليوم الأحد، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية‏ ‏تموضعا لجنود العدو في مستعمرة إيفن مناحيم بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة، ‏وأوقعوا الجنود بين قتيلٍ وجريح.

- عند الساعة 02:00 من بعد ظهر‎ ‎اليوم الأحد، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تجمعا ‏لجنود العدو في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابةً مباشرة.

بالمقابل، شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الأحد غارتين على بلدة يارون في جنوب لبنان.

فيما كشف آخر التقارير في لبنان أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على جنوب البلاد بلغت 252 قتيلا، بين مدنيين وصحفيين وعناصر في حزب الله وحركة أمل.

 

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