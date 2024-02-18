عشرات الشهداء والجرحى بقصف صهيوني لوسط قطاع غزة

إستشهد وأُصيب العشرات من الفلسطينيين اليوم الأحد نتيجة القصف الصهيوني الذي إستهدف عدة مناطق وسط قطاع غزة. حيث قصفت طائرات الجيش الإحتلال بصورة متزامنة تسعة منازل في النصيرات والزوايدة ودير البلح، ثم قصفت بعدها منزلا آخر في دير البلح.

وأوضحت مصادر طبية فلسطينية بسقوط عدد من القتلى بينهم نساء، إثر قصف شقة سكنية في دير البلح، كما قتل وأصيب العشرات إثر قصف مخيم النصيرات ومنزل عائلة حمد بالزوايدة.

كما فتحت زوارق الجيش الإسرائيلي النار نحو ساحل مدينة رفح جنوب غزة، كما قصفت مدفعيته المناطق الشرقية من المدينة.

في ذات السياق، شهدت مدينة خان يونس قصفا مدفعيا مكثفا، خاصة في مناطق البطن السمين وقيزان النجار جنوب المدينة.

ومن الجدير بالذكر أن القصف الصهيوني يتواصل على قطاع غزة لليوم الـ135 في ظل وضع إنساني كارثي، حيث ارتفع عدد القتلى منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 28858 غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68677.

حيث أجبرت إسرائيل نحو مليون و300 ألف فلسطيني في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر، وتحضر لاجتياح مدينة رفح المكتظة بالنازحين من شمال القطاع بعد أن أعلنتها "منطقة آمنة"، وطالبت النازحين باللجوء إليها.