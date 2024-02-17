"حزب الله" يستهدف ثكنة وجنودا ومواقع إسرائيلية ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت، استهدافه ثكنة ومواقع وتجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وصدر عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 4:00 من بعد ظهر اليوم السبت (بتوقيت لبنان): "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، وأصابوها ‏إصابة مباشرة". ‏

- عند الساعة 2:45 من بعد ظهر اليوم السبت: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

- عند الساعة 2:00 من بعد ظهر اليوم السبت: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصابوه إصابة مباشرة".

- عند الساعة 2:00 من بعد ظهر اليوم السبت: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

- عند الساعة 01:00 من بعد ظهر اليوم السبت: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة برانيت بصاروخ "فلق 1"، وأصابوها إصابة مباشرة".

وفي كلمة له، أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أمس الجمعة، أن "المقاومة في لبنان تملك قدرة صاروخية هائلة ودقيقة تمتد من كريات شمونة إلى إيلات".

وكشفت آخر التقارير في لبنان أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على جنوب البلاد بلغت 252 قتيلا، بين مدنيين وصحفيين وعناصر في "حزب الله" و"حركة أمل".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد أكد أن إسرائيل ليس لها مصلحة في الحرب مع لبنان، "لكن عليها أن تستعد".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".