الجيش الإسرائيلي يقتحم مشافي خان يونس بغزة وينكل بكوادرها الطبية

صرّح الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الكوادر الصحية في مستشفى الأمل بخان يونس تواصل جهود إغاثة الجرحى والمرضى رغم استمرار الحصار الإسرائيلي.

وأضاف الهلال الأحمر في بيان له اليوم السبت: "تعرضت طواقمنا في مستشفى الأمل للتنكيل، وقوات الاحتلال صادرت الأموال وخربت الأقسام فيه، مشيرا إلى أن ما تقوم به قوات الاحتلال في مستشفى الأمل جرائم حرب تعيق عملنا الإنساني.

في غضون ذلك، يتزايد القلق حيال وضع المرضى المحاصرين في مستشفى ناصر بخان يونس في غزة، الذي اقتحمه الجيش الإسرائيلي وادعى أنه عثر فيه على أسلحة و"إرهابيين"، فيما نددت حركة "حماس" بوفاة عدد كبير من المرضى.

وفي الأيام الأخيرة، اندلع قتال عنيف قرب المستشفى، أحد المرافق الطبية الرئيسة التي لا تزال تعمل في القطاع.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ134، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

وقد بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة 28775 قتيلا، والجرحى 68552 منذ بدء الحرب.