ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على غزة إلى 28775 شهيدا و68552 مصابا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة إلى 28775 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال، و68552 مصابا.

وقالت الوزارة في بيان ,إن 112 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 157 آخرون بنيران قوات الكيان الصهيوني خلال الـ24 ساعة الماضية.

ودخل العدوان الصهيوني على قطاع غزة يومه الـ133، مع تواصل المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار النزوح من مكان لآخر داخل القطاع المحاصر، في محاولة للنجاة من القصف الصاروخي وقذائف المدفعية ورصاص القناصة".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن عددا من الفلسطينيين، استشهد، فجر اليوم، وأصيب آخرون، في قصف صاروخي ومدفعي صهيوني استهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة"