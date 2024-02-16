قتيلان وجرحى في إطلاق نار بمحطة حافلات جنوب الكيان الصهيوني

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة ، إصابة ستة أشخاص في إطلاق نار بكريات ملاخي (تقاطع المسمية) جنوب إسرائيل، فيما قالت مستشفى كابلان التي نقل إليها عدد من الجرحى إن اثنين منهم توفيا متأثرين بجروحهما.

وقالت الشرطة في بيان، إن "مسلحاً وصل في سيارة على ما يبدو إلى محطة حافلات عند تقاطع طرق المسمية، وأطلق النار على عدد من الأشخاص، حتى قام أحد المدنيين الموجودين هناك بشل حركته".

وأضافت، أنه "تم نقل ستة جرحى من مكان الحادث، حالتهم تتراوح بين متوسطة إلى خطيرة".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المهاجم توفى بعد إطلاق النار عليه/